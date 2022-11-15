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Дом. Семья15 ноября 2022 9:00

«Срочно нужен теплый уголок»: в Сыктывкаре пристраивается беременная кошка с кочпонского кладбища

Сыктывкарской беременной кошке волонтёры ищут передержку на время морозов
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Стерилизацию уже делать очень поздно, зато есть время дать шанс на жизнь бедной кошке

Стерилизацию уже делать очень поздно, зато есть время дать шанс на жизнь бедной кошке

В Сыктывкаре так и не нашли временный дом беременной кошечке, а уже наступила настоящая зима. Совершенно нет времени тянуть, говорят волонтеры. Ещё немного – и бедная мама-кошка погибнет с ещё неродившимися котятами.

Напомним, кошка живёт в Сыктывкаре на кочпонском кладбище. Её ищут дом-убежище на время декрета, иначе ей просто-напросто не выжить. Стерилизацию уже делать очень поздно, зато есть время дать шанс на жизнь бедной кошке.

Если вы готовы придержать мурлыку и её деток до окончательного пристройства, тогда просим написать куратору – Наталье Петровой. Вам её привезут и при необходимости объявят сбор на обеспечение питания животным.

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Живой уголокЖивой уголок: Кошки