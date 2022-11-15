«Срочно нужен теплый уголок»: в Сыктывкаре пристраивается беременная кошка с кочпонского кладбища

Стерилизацию уже делать очень поздно, зато есть время дать шанс на жизнь бедной кошке
В Сыктывкаре так и не нашли временный дом беременной кошечке, а уже наступила настоящая зима. Совершенно нет времени тянуть, говорят волонтеры. Ещё немного – и бедная мама-кошка погибнет с ещё неродившимися котятами.
Напомним, кошка живёт в Сыктывкаре на кочпонском кладбище. Её ищут дом-убежище на время декрета, иначе ей просто-напросто не выжить. Стерилизацию уже делать очень поздно, зато есть время дать шанс на жизнь бедной кошке.
Если вы готовы придержать мурлыку и её деток до окончательного пристройства, тогда просим написать куратору – Наталье Петровой. Вам её привезут и при необходимости объявят сбор на обеспечение питания животным.
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