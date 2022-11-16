В Коми ожидается аномальное похолодание

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды в Коми на 16 ноября. По предоставленной информации, в регионе ожидаются туман, северный ветер и понижение температуры до -29°С.

Метеорологи сообщили, что скорость ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -17...-22, при прояснении она будет около -27...-32, днем -14...-19, местами -24...-29 градусов.

В Сыктывкаре 16 ноября ожидается переменная облачность без осадков, ветер будет переменный 0-5 м/с. Температура ночью -12...-14, днем -8...-10°С.

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