Хозяин «живого талисмана» из Коми привёз из Крыма нового четвероногого друга

Фото: с личной страницы Андрея Мухина

Андрей Мухин, ветеран патрульно-постовой службы, известный как хозяин известного Сармата, погибшего на СВО, сейчас воспитывает нового щенка. Хвостатый трёхмесячный дружок был найден в Крыму, где ветеран отдыхал в санатории, сообщило ИА «БНК».

Андрей Мухин сообщил, что уже приступил к обучению щенка и он схватывает всё на лету. Пока псу кличку не придумали – хозяин не хочет называть щенка замыленными именами. После обучения собака будет работать по назначению.

Напомним, что военослужащий и кинолог Андрей Мухин дважды выезжал с псом Сарматом в Украину. Сармат прослыл как «многофункциональный» сослуживец, исполнял роль психолога и негласного талисмана. Однажды умная собака и вовсе нашла мину при осмотре территории, хотя его для этих целей даже не дрессировали. Во время второй поездки Сармат погиб, когда защищал своего хозяина. Его захоронили как пса-героя со всеми воинскими почестями вблизи Изюма.

Сармат был номинирован на премию «Мой ласковый и нужный зверь», победителя выберет жюри конкурса. Все желающие смогут проголосовать за сыктывкарского номинанта с 16 января по 16 февраля на сайте «Лохматого Оскара» во время «народного голосования».

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