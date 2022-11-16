В Коми продолжается реализация Государственной программы переселения соотечественников

Иван Сердюк из Казахстана очень рад, что стал гражданином Российской Федерации. Фото предоставлено МВД по Коми.

В Коми продолжается реализация Госпрограммы по оказанию содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Подробности сообщает МВД по Коми.

Участником программы стал уроженец Казахстана Иван Сердюк. С 2018-го он жил на территории нашей страны с документом ВНЖ. Гражданство РФ получил два года назад, в 2020-ом. Иван получил высшее образование по специальности «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Сейчас мужчина живёт в Ухте и преподаёт в УГТУ.

Участником программы также стала уроженка Армении Хачатрян Армине. Женщина вместе со своими маленькими детьми сейчас проживает в Ухте и работает в стоматологической клинике.

– В 2019 году я получила послевузовское образование по направлению «Стоматология общей практики» в одном из профильных вузов России, – рассказывает Армине. А в 2020 году Армине получила гражданство РФ.

Как говорится в пресс-релизе республиканского ведомства, госпрограмма действует с сентября 2018 года. Принять участие в ней могут наши соотечественники: иностранные граждане, лица без гражданства, граждане России, постоянно проживающие за рубежом.

***

Консультации и прием заявлений по вопросам участия в Государственной программе осуществляются подразделениями по вопросам миграции МВД по Республике Коми на районном уровне и Управлением по вопросам миграции. Перечень документов, необходимых для обращения с заявлением, образцы заявлений, режим работы подразделений размещены на сайте МВД по Республике Коми в разделе «Государственные услуги».

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Коми информирует: заявления об участии в Государственной программе принимаются в стране постоянного проживания: во Временных группах, Представительствах МВД России при консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом. Вторым способом подачи заявления является обращение на территории Российской Федерации, в случае если заявитель проживает в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, либо ему предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации. При этом заявитель должен соответствовать следующим требованиям, установленным региональной программой переселения:

- свободное владение русским языком;

- наличие высшего или среднего профессионального образования по профессии (специальности), востребованной на региональном рынке труда, при этом для специалистов со средним профессиональным образованием требуется иметь сстаж трудовой деятельности не менее 2-х лет;

- обучение в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Республики Коми, а также обучение на последнем курсе по востребованным и дефицитным на рынке труда Республики Коми профессиям и специальностям в иностранных образовательных организациях и образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- наличие опята предпринимательской деятельности не менее 2-х лет с целью дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности в приоритетных областях экономики Республики Коми на территориях вселения Республики Коми (угольная и горнорудная промышленность, агропромышленная, лесная, нефтедобывающая и газодобывающая отрасль, научно-образовательное, медицинское, туристическое и спортивное направления, транспорт и связь);

- желание постоянно проживать в Республике Коми с целью осуществления трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности;

- трудоспособный возраст (до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин). Согласование участия в Программе кандидатов, находящихся за пределами трудоспособного возраста, возможно при наличии уникальных профессиональных навыков, редкой профессии, востребованной работодателями на территории Республики Коми, а также в случае воссоединения с семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вы не поверите, но многие отказываются переезжать из Воркуты. Даже по сертификату на переселение

В чем причины (подробности)