Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2022 8:15

В Коми прервана череда смертельных случаев от коронавируса

За последние пять дней восемь человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией
Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Коми озвучены новые данные, отражающие эпидситуацию с коронавирусом. Согласно обновлённым цифрам, в регионе прервана череда летальных исходов от ковида.

Только за последние пять дней было официально подтверждено восемь смертей. Всего жертвами инфекции стали 3 242 человека.

Суточный прирост зараженных составил 51 случай, а общее число инфицированных достигло 190 219. Показатель выздоровления вырос за сутки на 40 человек. За все время пандемии болезнь побороли 186 035 пациентов.

Госпитализация же потребовалась еще 16 жителям Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семьям Коми пособия будут выплачиваться по новым правилам

В Минтруде все объяснили подробно (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости