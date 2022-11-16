В Коми прервана череда смертельных случаев от коронавируса

Фото: архив КП.

В Коми озвучены новые данные, отражающие эпидситуацию с коронавирусом. Согласно обновлённым цифрам, в регионе прервана череда летальных исходов от ковида.

Только за последние пять дней было официально подтверждено восемь смертей. Всего жертвами инфекции стали 3 242 человека.

Суточный прирост зараженных составил 51 случай, а общее число инфицированных достигло 190 219. Показатель выздоровления вырос за сутки на 40 человек. За все время пандемии болезнь побороли 186 035 пациентов.

Госпитализация же потребовалась еще 16 жителям Коми.

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