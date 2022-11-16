Жешартский ЛПК в Коми увеличивает мощности котельной

Грядущую зиму предприятие встретит во всеоружии: завершены работы по замене парового котла. Прирост тепловой мощности составит 20 процентов, сообщает пресс-служба комбината.

На новом котле смонтирована система золоулавливания и золоудаления для препятствия выброса копоти. Запуск нового агрегата на предприятии местные специалисты осуществили в ноябре.

В старом котле была установлена шахтная топка, и система подачи не обеспечивала возможность полного сжигания топлива. Это приводило к шлакованию и частым остановкам на чистки. Для его замещения предприятием был заключен контракт на поставку и монтаж нового котла КЕ-10-14МТ. Для этого по техническому заданию энергетиков Жешартского ЛПК инженеры одного российского котлового завода применили принципиально новые конструктивные решения, заключающиеся в увеличении количества труб поверхностного нагрева, которые позволят увеличить паропроизводительность вдвое.

По словам главного энергетика ЖЛПК Алексея Кирсанова, в проекте котельной ячейки предусмотрены мероприятия по сокращению количества выделяемой сажи. Под каждой зоной топки установлены дополнительные шнеки для удаления золы, а предполагаемая конструкция котлоагрегата позволит более эффективно использовать оборудование.

— Если говорить о развитии, нужно говорить об инвестициях, — рассказывают сотрудники котельной, изо дня в день работающие в цехе и не понаслышке осознающие важность модернизации, — ведь на реализацию мероприятий компания выделила более 32 миллионов рублей.

К слову, инициатива специалистов фанерного комбината напрямую отразится на стабильности теплоснабжения Жешарта, поскольку проект по модернизации котельного оборудования позволит оптимально использовать производственные ресурсы, обеспечить бесперебойность функционирования, увеличить утилизацию древесных отходов, снизить количество выбросов в атмосферу.

На комбинате убеждены, реконструкция котельной значительно повысит и технологическую безопасность, и энергоэффективность производства. На протяжении всего времени предприятие решает и социальную задачу, обеспечивая качественную услугу ЖКХ для жителей Жешарта, круглогодично снабжая их теплом и горячей водой на нужды отопления

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