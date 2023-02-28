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Здоровье28 февраля 2023 8:06

Число заражений COVID-19 в Коми приблизилось к 195 тысячам человек

За сутки диагностировано более 60 фактов заболевания
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать десятки новых случаев заболевания ковидом. Согласно данным оперштаба, в республике диагностировано еще 63 случая заражения. За все время пандемии было отмечено 194 905 фактов инфицирования.

Показатель выздоровления вырос на 105 человек. Всего болезнь поборол 190 601 житель Коми.

Смертью закончились 3 262 факта заболевания. Новых смертей за сутки подтверждено не было.

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