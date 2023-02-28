«У меня вопросы к другим»: ползавшая по ступенькам женщина-инвалид из Сыктывкара прокомментировала скандальный ролик

Скриншот видео

В Сыктывкаре который день обсуждают скандальное видео, на котором запечатлена жительница одного из общежитий города, ползущая вверх по ступенькам лестницы. Женщина – инвалид-колясочница по имени Евгения: поэтому местных жителей смутил тот факт, что сыктывкарка взбиралась домой по лестнице, где нет пандуса, на коленях.

Оказалось, что женщина так тренируется. Об этом она рассказала в разговоре с «КП-Коми».

– Я снимаю комнату в общежитии и совсем не имею никаких претензий к управляющим компаниям и администрации. Я так передвигаюсь, и мне совершенно так комфортно и удобно, я так тренируюсь. Иногда я так иду и в магазин, и в поликлинику, и ни у кого не возникает никаких вопросов. У меня больше вопросов к тому, кто меня заснял на видео и выложил в Интернет! Почему ко мне не подошли и не спросили, - недоумевает Евгения.

Добавим, что в общежитии все-таки есть пандус, просто он установлен у другого входа.

В свою очередь напомним, что по данному факту в СУ СК России по Коми начали доследственную проверку.

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