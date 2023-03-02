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Общество2 марта 2023 4:20

В четверг синоптики в Коми спрогнозировали до -23 градусов

В республике ожидается снег
Источник:kp.ru
Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 2 марта, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха днем составит -23 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег и северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит-16...-11, местами -23...-18 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. В столице Коми пройдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -14...-12 градусов.

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