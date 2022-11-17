«Он нас вспомнил!»: знаменитый селезень Сёма из Троицко-Печорска обживается на зимовку в компании курочек

Сёма перезимует в безопасности.

Помните спасённого троицко-печорского селезня Семёна из замерзающего водоёма? Операция по вызволению бедолаги со сломанным крылышком заняла буквально несколько минут, ведь сотрудники районного отряда «Спас-Коми» подготовились основательно, даже захватили с собой рыболовный сачок. Хозяйка Семёна рассказала о его самочувствии и адаптации.

– Семён нас вспомнил, теперь он важно ходит по курятнику и занимается привычными делами, отзывается на своё имя и живёт привычной жизнью, – рассказала «КП-Коми» приютившая птицу Галина Лупинович.

Прошлой зимой наш герой уже был на передержке у семьи Лупинович и показал себя как хороший и воспитанный мальчик, интеллигент подружился со всем двором – зимовал в сарае с курами, узнавал кормильцев-хозяев. В мае, когда потеплело, был отпущен на лето на вольные хлеба на водоём квартала Южный. После летне-плавательного сезона утки улетели, а Семён остался. Галина была очень рада, что спасатели помогли вернуть им любимца.

– Сейчас Семён в тепле, кушает всё то, что едят курочки – пшеницу, комбикорм и овощи, –говорит Галина.

Хозяйка скинула нам видео Семёна, гуляющего по хлеву – у птицы собственное корытце с водой, мисочка с кормом и большая подложка, на которой он может мило топтаться своими лапками, совсем как Дональд Дак из мультика! Пожелаем нашей знаменитости счастливой зимовки и преданных кур-друзей.

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