Сыктывкарец не смог покорить сердце Ивлеевой даже верхом на коне и в компании друга

Фото: телеканал «Пятница».

Состоялась премьера шоу «Сердце Ивлеевой», и страна уже увидела первую серию проекта. На радость и удивление многих жителей Коми, покорить сердце знаменитости попытался уроженец Сыктывкара – он эффектно явился на кастинг.

Новое реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» показывают на телеканале «Пятница», задумка такая – несколько мужчин поборются за внимание известной телеведущей, видеоблогера и актрисы Анастасии. Организаторы проекта провели «слепые прослушивания» для претендентов. Настя Ивлеева с двумя близкими людьми – мамой и братом – сидели спиной к участникам. Если им кто-то приглядывался из мужчин, они нажимали на встроенный в сидение рычаг.

Одним из таких претендентов стал 31-летний Андрей Коршунов, уроженец Сыктывкара. Однако он уже давно живёт в Санкт-Петербурге. Пытаясь впечатлить Настю, Андрей прибыл на шоу верхом на белом коне вместе со своим товарищем. Молодые люди заявили, что хотят бороться за сердце знаменитости вместе.

– Я свободный, холостой. Решил, что надо попробовать. Немного знаю о вас, но я вас видел уже. Я знаю, что вы медийная личность, очень популярная, мне интересно будет с вами. Вы достойная будущая девушка. Остается только увидеться с вами вживую и познакомиться, – говорил наш земляк на «слепом прослушивании».

– Андрей, милый мой дорогой человек, мне кажется я вам не очень-то и нужна, – заговорила Ивлеева. – Такие люди приходят сами не знают для чего, возможно, чтобы пропиариться.

Телеведущая отказала мужчине и в следующий этап ему пройти не удалось.

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