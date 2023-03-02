В Финно-угорском этнопарке пройдут Чемпионат и Первенство Коми по национальному виду спорта

Национальные гонки пройдут в Ыбу 11 марта. Фото: Нина ЮШКОВА

11 марта в Финно-угорский этнопарк будет принимать XVI республиканский лыжный фестиваль «Лямпиада» – гонки на охотничьих лыжах. В этом году гонки пройдут в рамках Чемпионата и Первенства Республики Коми по национальному виду спорта.

Как сообщают организаторы фестиваля, для гостей и участников подготовлена обширная и насыщенная программа – как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия. Вход на все развлечения будет свободным.

– Зрителей порадует солистка Коми республиканской филармонии Вера Булышева, музыкант Владимир Трошев с ансамблем «Гуляночка», ансамбль народной песни «Северная околица», казачий хор «Вольница», народный хор белорусской НКА «Купалинка», – рассказали в этнопарке.

Традиционно лыжники будут бежать три дистанции: дети – 500 метров, женщины – 1 километр, мужчины – 2 километра.

Между тем, гостей ждут интерактивные площадки перед гостиницей: метание копья, стрельба из лука, коми народные игры, катание на снегоходах и надувных санях, ярмарка и многое другое. Сюрпризом будет розыгрыш путёвки в санаторий «Лесная новь» в Кировской области и призов от местных предпринимателей.

Подтверждение об участии в соревнованиях в письменной форме, с указанием количества участников и ФИО тренера-преподавателя с номером телефона (обязательно) необходимо подать до 10 марта 2023 на электронную почту gabov.af@rambler.ru.

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