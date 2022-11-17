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Общество17 ноября 2022 4:15

В Коми пообещали морозы до -33 градусов и метели

Метеорологи ЦГМС рассказали о погоде 19 ноября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 17 ноября ожидаются метели, ветер и понижение температуры до -33 градусов. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС.

По предоставленным данным, местами пройдет небольшой снег, ветер будет южный от 3 до 8 м/с, на северо-востоке порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от -13 до -23 градусов, при прояснении она опустится до -33 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность и усиленный ветер до 8 м/с. Температура воздуха составит -20 градусов ночью, а днем поднимется до -12 градусов.

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