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Общество18 ноября 2022 4:15

Метеорологи пообещали в Коми потепление

Температура воздуха в Коми поднимется до -2 градусов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды в Коми на 18 ноября. По данным метеорологов, в регионе пообещали умеренный снег и метели. Кроме того, в республике ожидается небольшое потепление.

В ведомстве уточнили, что скорость ветра составит в среднем 8-13 м/с, при метелях он усилится до 22 м/с. Температура воздуха упадет до -8...-13, при прояснении -18...-23, днем -2...-7°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -18...-20, днем -8...-10°С.

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