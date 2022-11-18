Метеорологи пообещали в Коми потепление

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды в Коми на 18 ноября. По данным метеорологов, в регионе пообещали умеренный снег и метели. Кроме того, в республике ожидается небольшое потепление.

В ведомстве уточнили, что скорость ветра составит в среднем 8-13 м/с, при метелях он усилится до 22 м/с. Температура воздуха упадет до -8...-13, при прояснении -18...-23, днем -2...-7°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -18...-20, днем -8...-10°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали морозы до -33 градусов и метели (подробнее)