В субботу в Коми до -14 градусов

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В субботу, 19 ноября, в Коми будет переменная облачность, местами ожидается снег, минимальная температура воздуха составит -14 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

Днем на севере небольшой, местами умеренный снег, а на юге – преимущественно без осадков. В отдельных районах утром и днем синоптики прогнозируют туман. В Коми ожидается ветер переменных направлений. На севере его скорость будет достигать 7-12 м/с, а на юге – 5 м/с. Температура воздуха днем составит -14...-9 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью до 5 м/с. Температура ночью днем составит -11...-9 градусов.

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