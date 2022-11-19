В Коми еще 57 человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 19 ноября, в Коми зафиксировали 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 190 389 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 54 пациента. За весь период пандемии в регионе удалось вылечить 186 205 человек. За последние сутки в Коми не скончался ни один пациент больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3 242 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми официально подтверждено 58 случаев заболевания COVID-19 за сутки

Данные опубликовал оперштаб (подробности)