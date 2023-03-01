Число выздоровевших от ковида в Коми выросло на 97 человек

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Показатель заболеваемости коронавирусом в Коми скоро перейдет за новый числовой рубеж. Согласно данным федерального оперштаба, в республике за сутки было диагностировано еще 65 фактов заражения. Всего в регионе насчитывается 194 974 случаев инфицирования.

Период без смертей от ковида продолжается с 12 февраля. За все время пандемии было официально подтверждено 3 262 летальных исхода в результате заражения.

Выздороветь удалось 190 698 жителям Коми, что на 97 человек больше, чем было сутками ранее. На больничных койках в то же время оказались 17 пациентов.

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