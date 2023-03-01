Выброшенного в подъезде младенца готова взять семья из Коми

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Коми ищут семью для мальчика, которого мама оставила в подъезде жилого дома в Сыктывкаре. Новорожденного ребенка обнаружил местный житель: он услышал истошный крик малыша и поспешил на помощь.

Выяснилось, что от младенца избавилась 23-летняя уроженка Печоры, которая жила недалеко от дома, где нашли мальчика. Она рассказала, что ребенка пришлось оставить из-за семейных обстоятельств.

Сейчас малыш находится на реабилитации в больнице. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

― Состояние здоровья удовлетворительное. Уже есть кандидаты на опекунство, сейчас решается этот вопрос, ― передает БНК со ссылкой на региональный Минздрав.

Добавим, что отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности).

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