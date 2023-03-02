В Коми вырос показатель летальности от COVID-19

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Число летальных исходов в результате заражения коронавирусом увеличилось на одну смерть. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. По состоянию на 2 марта, в республике официально жертвами инфекции признаны 3 263 человека.

Показатель заболеваемости за сутки резко вырос — 72 новых факта инфицирования. Всего за время пандемии отмечено 195 046 случаев заболевания ковидом.

Побороть болезнь удалось еще 244 заражённым, всего — 190 942. В то же время в стационары республики попали еще 16 жителей Коми.

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