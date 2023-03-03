В конце недели в Коми ожидаются 33-градусные морозы

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В Коми крепнут морозы. Это следует из прогноза погоды, предоставленного региональными синоптиками.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в республике ожидаются 33-градусные морозы и снегопад. Настоящая весна с наступлением календарной пока не предвидится, огорчили синоптики.

- В пятницу, 3 марта, будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Завтра, 4 марта, днем на крайнем юге ожидается умеренный снег. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью -22...-27, при прояснении до -33, на крайнем юге и северо-западе -15...-20, днем -10...-15, на северо-востоке -17...-22, в крайних южных районах -5...-10°С, - обещают синоптики.

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