«Сказал, что не впустит домой»: 23-летняя жительница Коми объяснила, почему избавилась от новорожденного сына

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Коми потрясла история с найденным в подъезде новорожденным мальчиком. Малыша обнаружил один из жильцов многоквартирного дома в Сыктывкаре, который услышал непрекращающийся истошный крик младенца за дверьми. Выйдя в подъезд, в закоулке у лифта он нашел конверт, в котором лежал совсем маленький ребенок.

Выяснилось, что сына оставила в подъезде 23-летняя уроженка Печоры. Следователям она объяснила, почему так жестоко поступила с младенцем. По ее словам, возлюбленный девушки грозился не впустить ее домой, если она приедет после роддома с ребенком.

- Он заявил, что не пустит меня домой с ребенком. Поэтому я продумала, как вернуться домой в одиночку. Сказала, что муж по пути в роддом попал в аварию, а я вызову такси и поеду пока домой, - объяснила девушка.

В самом медучреждении, к слову, даже подумать не могли, что новоиспеченная мама собирается сделать что-то подобное. Девушка научилась давать грудь ребенку, ухаживала за ним и относилась с заботой к сыну.

- Мы даже представить не могли, что она задумала такое. Никак своим поведением она это не выдавала. Мы предлагали ей остаться и дождаться супруга, но она вызвала машину и уехала, - сообщила главный врач Перинатального центра Ольга Лебедева изданию «Комиинформ».

Сейчас мальчик находится в больнице, где за ним организован уход. Ребенку ищут семью, которая готовая взять над ним опекунство.

Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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