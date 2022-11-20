В Коми пообещали метели и падение температуры до -20 градусов

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В Коми 20 ноября пообещали мокрый снег, гололедицу, изморозь и метели с порывами ветра до 14 м/с Об этом передали метеорологи ЦГМС. По предоставленным данным, средняя скорость ветра будет от 4 до 9 м/с. Местами ожидаются метели с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха в республике будет -5...-10, при прояснении -15...-20, на северо-западе 0...-5; днем в северных районах -4...+1, в южных районах -2...-7, местами -7...-12°С.

В Сыктывкаре 20 ноября пообещали переменную облачность и ветер от 2 до 7 м/с. Температура ночью -14...-16, днем -7...-9°С.

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