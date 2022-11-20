В Коми выявили с начала пандемии 190 443 случая заболевания ковидом

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Эксперты портала стопкоронавирус.рф огласили данные по заболеваемости COVID-19 в Коми по состоянию на 20 ноября. По предоставленной информации, в республике за сутки зарегистрирован подъем.

За сутки инфицированы 54 человек, с начала пандемии заболевшими признаны 190 443 жителя региона. В больницы региона с признаками ковида за последние 24 часа никто не поступил, выписаны – 24 человека. Число погибших не изменилось и осталось на уровне 3 242 человек.

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