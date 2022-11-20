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Общество20 ноября 2022 10:45

В Коми из-за арктического антициклона ожидаются аномальные морозы

Температура воздуха в Коми по прогнозам синоптиков упадет до -35С
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на предстоящую неделю в Коми. По предоставленным данным, в республике сразу с понедельника ожидается резкий приход морозов.

Метеорологи сообщили, что в южных районах будут небольшие холода до -12С. На севере температура понизится до -20С. Во вторник морозы окрепнут на фоне арктического антициклона. Ночь. температура воздуха может упасть до -35С.

Днем в среднем градус составит 6-8С теплее. До конца недели республика останется в области повышенного атмосферного давления, поэтому морозы никуда так и не денутся.

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