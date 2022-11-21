В Коми пообещали похолодание, сильный ветер и гололед

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Метеорологи ЦГМС Коми передали прогноз погоды в республике на 21 ноября. По предоставленной информации, в регионе ожидаются снегопады, порывистый ветер и понижение температуры до -20С.

По прогнозу синоптиков, в регионе также ожидаются гололед и изморозь. Скорость ветра будет доходить до 15-17 м/с. Температура воздуха в северных районах максимально опустится до -15°С, в южных районах – до -2...-7, на крайнем юге -15...-20.

В Сыктывкаре осадков не пообещали, днем пройдет небольшой снег. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью -8...-10, днем -4...-6°С.

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