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Общество21 ноября 2022 4:15

В Коми пообещали похолодание, сильный ветер и гололед

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 21 ноября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи ЦГМС Коми передали прогноз погоды в республике на 21 ноября. По предоставленной информации, в регионе ожидаются снегопады, порывистый ветер и понижение температуры до -20С.

По прогнозу синоптиков, в регионе также ожидаются гололед и изморозь. Скорость ветра будет доходить до 15-17 м/с. Температура воздуха в северных районах максимально опустится до -15°С, в южных районах – до -2...-7, на крайнем юге -15...-20.

В Сыктывкаре осадков не пообещали, днем пройдет небольшой снег. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью -8...-10, днем -4...-6°С.

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