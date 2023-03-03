Оленевода из Коми наградили за спасение людей при крушении самолета Ан-12

Фото ГУ МЧС по НАО

Воркутинец Михаил Янгасов, выживший при крушении самолета Ан-12 и помогавший спастись остальным пассажирам, был удостоен медали МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства НАО.

Оленевод из Коми вместе с другими пассажирам помогал выбраться из салона пострадавшим и тушил огонь, который вспыхнул после крушения.

Сам Михаил вспоминал тот день с тревогой. Во время падения мужчина повредил руку и сильно ударился головой. Когда он очнулся, вокруг него была суета: крики о помощи, дым и пытавшиеся спасти люди.

Фото ГУ МЧС по НАО

- Когда самолет падал, я спал. Очнулся, голова кругом, все бегают. Потихоньку оклемался и тоже начал помогать. Думал, рука сломана, она не шевелилась. Кое-как, с одной рукой что-то все равно делал, - рассказал оленевод.

Напомним, 9 января АН-2, летевший из Усть-Кары в Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. На борту находились 12 человек: 10 пострадали, двое погибли.

Избежать большего числа жертв удалось благодаря другим пассажирам. После падения двигатель загорелся, и первым огнетушитель нашёл 14-летний мальчик. Он передал его взрослым – Андрею Хатанзейскому и Михаилу Янгасову, последний работает оленеводом на воркутинском предприятии. Затем подросток вместе с 11-летним братом помогали тушить горевший двигатель и эвакуировать людей.

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и начальник Главного управления МЧС России по НАО Дмитрий Зайцев вручили им награды, сообщает МЧС по НАО.

Михаила Ягнасова за грамотные и решительные действия при спасении на пожаре, проявленные мужество и героизм наградили медалью МЧС России «За спасение на пожаре».

— Оперативно и слажено вы выехали и спасли своих земляков. Пришли им на помощь. В это время мы находились в вертолете, но по погодным условиям не смогли вылететь, но всем сердцем были с вами. Отдельные слова благодарности пострадавшим, нашим героям, которые не смотря на травмы, оказывали помощь. Не запаниковали, не испугались, а стали тушить пожар и помогать своим близким, — отметил руководитель ненецких спасателей.

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