За сутки коронавирус в Коми побороли всего четыре человека

Фото: архив "КП"

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу. Согласно обновленным цифрам, в республике насчитывается 190 494 случая заболевания ковидом, 51 из которых был зафиксирован за минувшие сутки.

Отмечается, что 186 233 факта инфицирования закончились выздоровлением пациентов (+4), а 3 242 - смертью.

За сутки на больничной койке оказался один человек. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара.

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