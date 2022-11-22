В Коми ударят 35-градусные ноябрьские морозы

Фото: pxhere.com

В Коми продолжает снижаться температура. По данным синоптиков, на крайнем севере республики ожидаются 35-градусные морозы, а в других районах столбик термометра опустится до -29 градусов.

Также метеорологи предупреждают: сегодня, 22 ноября, в Коми будет скользко и туманно. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными.

- Во вторник, 22 ноября, прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью и днем -14...-19, при прояснении -24...-29, в отдельный южных районах -5...-10 градусов. На крайнем северо-востоке ночью и днем -30...-35 градусов, - предоставили очередной прогноз синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадры с завораживающим северным сиянием в Воркуте показали по федеральному телеканалу (подробности)