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Общество22 ноября 2022 4:10

В Коми ударят 35-градусные ноябрьские морозы

Столбик термометра в Коми опустится до -35 градусов
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми продолжает снижаться температура. По данным синоптиков, на крайнем севере республики ожидаются 35-градусные морозы, а в других районах столбик термометра опустится до -29 градусов.

Также метеорологи предупреждают: сегодня, 22 ноября, в Коми будет скользко и туманно. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными.

- Во вторник, 22 ноября, прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью и днем -14...-19, при прояснении -24...-29, в отдельный южных районах -5...-10 градусов. На крайнем северо-востоке ночью и днем -30...-35 градусов, - предоставили очередной прогноз синоптики.

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