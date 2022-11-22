«В неё стреляли»: жители Коми нашли в сугробе умирающего пса и не остались равнодушными

Фото: приют «Друг»

В местечке Еляты близ Сыктывкара горожане нашли полуживую собаку. Животное еле дышало, было очень истощено. Собака лежала в сугробе, свернувшись комочком, и умирала. Но самое страшное рассказали ветеринары, после того как собаку подобрали неравнодушные и отвезли к врачам.

– В собаку стреляли из пневматики, ей предстоит долгое лечение, – заключили столичные ветеринары.

Видимо, у нашего мохнатого героя есть-таки ангел-хранитель. Собаке уже нашли передержку, где о ней будут заботиться и продолжится её восстановление. Посещение ветеринара будет по необходимости.

За пару дней тёплый дом и заботливые руки сделали своё дело – собака стала чувствовать себя намного лучше, начала приподниматься и даже стала немного кушать.

– Она очень ласковая и добрая, – рассказала о животном девушка, которая ухаживает за ним.

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