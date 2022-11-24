Таксопарки совместно с Яндексом скорректировали тарифы в Сыктывкаре

По итогам обсуждений с крупнейшими таксопарками совместно с Яндексом было принято решение о корректировке тарифов. Ожидается, что корректировка пройдет плавно — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Изменение поможет привлечь в систему новых водителей, а также улучшить экономику поездок и частично компенсировать расходы на обслуживание машин такси.

Корректировка для пользователей сервиса будет незначительной. Так, если раньше базовая стоимость поездки в Сыктывкаре на шесть километров, занимавшая 13 минут, могла составить в тарифе «Эконом» 132 рубля, то теперь будет 137 рублей.

Кроме того, ожидается, что из-за привлечения большего числа водителей в систему повышающий коэффициент в период высокого спроса будет включаться все реже.