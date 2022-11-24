Экс-чиновница из Коми Кристина Майнина покинула высокий пост из-за угроз 17-летнего сына

В Чувашии сын министра цифрового развития пообещал устроить расправу в чебоксарской школе
Кристина Майнина, занимавшая пост министра цифрового развития Чувашии, покинула пост из-за скандала, в центре которого оказался ее сын-подросток. Мальчик записал жуткое видео и опубликовал несколько постов в социальных сетях с угрозами в адрес одноклассников.
Напомним, что ранее Майнина жила и работала в Коми: она была начальником Управления цифрового развития республики.
Сама женщина прокомментировала инцидент и принесла извинения.
– Сообщения о том, что он планировал совершить преступление — не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение. Друзья, одноклассники, многие здесь знают моего сына как доброго, отзывчивого парня, — написала в своем телеграм-канале Кристина Майнина.
По словам матери подростка, сейчас их семья взаимодействует с правоохранительными органами. Сын Кристины активно работает с психологами.
– И я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана. Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто, — заключила мать мальчика.
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