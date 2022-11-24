«Славный пацан»: сыктывкарцы рассказали о подростке, из-за которого его маме-министру Чувашии пришлось подать в отставку

Юный Р. был хорошим мальчиком. Фото предоставлено КП-Коми.

Из Чувашии до Коми докатился громкий скандал с сыном-подростком главы местной минцифры Кристины Майниной, угрожавшем расправой с одноклассниками. Знакомые Майниных рассказали «Комсомолке» о 17-летнем герое, благодаря которому «прославилась» его семья.

До работы в Чувашии Кристина Майнина была начальником Управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы Коми. По словам знакомых семьи, Майнины жили в Сыктывкаре, юный Р. учился в СОШ №12.

Р. был мальчиком скромным, но вполне коммуникабельным и прозорливым. Р. отличался миролюбивым нравом и неплохо учился в школе. Мальчик был записан в сыктывкарскую детскую библиотеку и был там частым гостем.

– Очень хорошо помним эту семью, они часто приходили все вместе – мама, папа и сын – и участвовали в семейных литературных конкурсах, порой даже побеждали, – рассказали «КП-Коми» в библиотеке. – Очень милый и славный пацан. И родители интеллигентные. В подростковом возрасте можно чего угодно ожидать...

Напомним, на днях в высших эшелонах власти Чувашии разгорелся скандал. 17-летний сын чиновницы Кристины Майниной разместил в соцсетях несколько жутких постов с кровавыми сценами и поеданием сырого мяса, а также угрозами расправы с одноклассниками 25 ноября.

После распространения видеороликов в Сети домой к Майниным пришла полиция и произвела обыск. Правоохранители нашли только кружку и столовые приборы с нацистской символикой, оружия обнаружено не было.

В свою очередь Кристина Майнина заявила, что злого умысла у ее сына не было, подросток просто хотел привлечь к себе внимание подобными поступками после переезда, а одноклассники знают его как доброго и отзывчивого парня. Тем не менее, сегодня чиновница подала в отставку.

– Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона, – объяснила своё решение Кристина Майнина.

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