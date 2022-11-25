В Коми синоптики пообещали гололед, туман и снег

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В Коми 25 ноября ожидается переменная облачность, туман и снег. Синоптики ЦГМС также пообещали изморозь и гололед. Температура воздуха максимально опустится до -28°С.

Метеорологи сообщили, что скорость ветра составит 2-5 м/с. Температура ночью -18...-23, местами -10...-15, на востоке центральных районов -23...-28, днем -9...-14, местами -18...-23°С.

В Сыктывкаре 25 ноября спрогнозировали переменную облачность и северный ветер от 2 до 7 м/с. Температура ночью -18...-20, днем -12...-14°С.

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