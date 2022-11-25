МегаФон запустил мобильный интернет на месторождении за полярным кругом

Фото предоставлено компанией МегаФон

МегаФон установил базовую станцию на Харьягинском нефтяном месторождении за северным полярным кругом. Теперь вахтовики из Коми, которые работают на этой территории, смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными в мессенджерах и социальных сетях.

Оператор обеспечил связью и мобильным 4G-интернетом производственные площадки и вахтовый поселок. Для максимального покрытия месторождения базовая станция оператора располагается на антенно-мачтовом сооружении на высоте 50 метров. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.

Строительство объектов связи за Полярным кругом связано со значительными трудностями, в первую очередь логистическими: так как здесь нет развитой транспортной инфраструктуры и практически отсутствует автомобильное сообщение, доставлять инженеров и телеком-оборудование приходилось по несколько дней: по воздуху и суше.

«Инженеры МегаФона накопили большой опыт по строительству телеком-объектов на северных территориях, где связь становится одной из значимых составляющих безопасных условий труда. Мы понимаем, как важно сотрудникам, которые несколько недель находятся на производственных объектах за сотни километров от дома, быть на связи с родными и близкими. Поэтому наше оборудование обеспечивает как стабильный голосовой сигнал, так и привычно высокие скорости интернета», – отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Вахтовики, которые используют для связи сим-карты МегаФона, ежемесячно скачивают свыше 22 терабайт информации. Такой объем данных сравним с трафиком, который проходит через базовую станцию в центре Сыктывкара. Порядка 30% сотрудников, работающих на нефтяном месторождении, прибывают из Республики Коми – для связи с родными и близкими они предпочитают брать с собой смартфоны китайских брендов Xiaomi и Huawei.