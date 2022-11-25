В Коми показатель зараженности коронавирусом вырос на 57 новых случаев

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57 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Коми за минувшие сутки, за все время – 190 718. Об этом сообщается на официальном сайте федерального оперштаба по борьюе с ковидом.
С начала пандемии в республике вылечилось 186 533 пациента, из них 49 выздоровели за прошедший день. Госпитализация за минувшие 24 часа понадобилась девяти зараженным.
Официально за все время пандемии от коронавируса скончались 3 244 человека.
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