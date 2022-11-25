«Нужны мужчины»: сыктывкарский приют «Друг» просит неравнодушных помочь утеплить собачьи будки

Фото: сыктывкарский приют для бездомных собак «Друг»

В группе сыктывкарского приюта для бездомных собак «Друг» выложили пост с просьбой помочь четвероногим. Необходима мужская помощь – нужно прикрыть вход собачьих будок, тем самым спасти несчастных животных от переохлаждения.

- Наступили морозы, собаки мерзнут! Сеном будки утеплены, но, чтобы спастись от ветра, нужны занавески на будках. В приюте больше 120 будок, на часть из них занавески повесили (в основном за территорией, где живут старички). Но основная масса собак живет на территории, до них руки не доходят, не то, что руки, просто не хватает времени! – пишут в сообществе.

Сердобольных граждан приглашают в субботу к 10-11 часам утра. С собой нужно взять (конечно, если есть возможность, шуруповерт и ножницы). Ещё работники просят «прихватить» немножко смелости, ведь работать предстоит на основной территории Приюта, где находятся около трехсот собак. Если заявятся 3-4 человека, то управится с делом можно будет быстро – за пару часов.

- Выделите хотя бы час времени, пожалейте собак, очень тяжело ночью лежать в будке и трястись от пронизывающего ветра, - молят работницы приюта «Друг».

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