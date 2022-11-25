Где покататься на коньках в Сыктывкаре: список уличных и крытых катков

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В Сыктывкаре этой зимой будут работать десятки ледовых площадок, где горожане смогут покататься на коньках. Власти города планируют залить 23 катка на базе школ и спортивных секций, а также во дворах жилых домов.

Кому не по душе активный спорт на свежем воздухе, у тех будет возможность покататься на коньках в помещении. Два крытых катка будут базироваться на ледовых аренах по адресу ул. Димитрова, 1/4 и пр-т Бумажников, 59.

Далее мы приведем полный список адресов уличных катков.

1. Ледовый каток по ул. Юности,8 (Хоккейный корт МАУ «СШОР «Эжва»)

2. Ледовый каток по ул. Димитрова, 1/4 (Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)

3. Ледовый каток по пр-ту Бумажников, 59 (Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)

4. Ледовый каток по ул. Морозова, 195 (Стадион «Давпон»)

5. Ледовый каток по ул. Снежная, 19/3 (Стадион-площадка в пгт. Верхняя Максаковка)

6. Ледовый каток по Грибному проезду, 3 (Спортивный стадион в пгт. Краснозатонский)

7. Ледовый каток между жилыми домами №17 и №21 по ул. 65-летия Победы (Спортивная площадка)

8. Ледовый каток по ул. Лесовозная, 22/1 (территория перед МОУ «СОШ №20 в пгт. Седкыркещ)

9. Ледовая конькобежная дорожка по ул. Коммунистическая, 44 (Спортивный стадион ГБУ РК «СШОР№4»)

10. Ледовая арена республиканского стадиона («Республиканский стадион г. Сыктывкар»)

11. Ледовый каток по ул. Красных Партизан, 68 (Хоккейный корт МАОУ «СОШ №21)

12. Ледовый каток в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

13. Ледовый каток по ул. Парковая, 11 (Хоккейный корт)

14. Ледовый каток по ул. Ручейная, 32 (Хоккейный корт)

15. Ледовый каток у жилого дома по ул. Малышева, 13

16. Ледовый каток на Стефановской площади

17. Ледовый каток по ул. Мира, 23а (Спорткомплекс «Бумажник»)

18. Ледовый каток по ул. Петрозаводская, 44 (Хоккейный корт)

19. Каток у жилого дома №64 в Верхнем Чове

20. Каток у жилого дома №15 по ул. Магистральная в Нижнем Чове (хоккейный корт)

21. Каток по ул. Школьная, 16 (стадион НОШ №6)

22. Каток в пст. Выльтыдор (в районе вейк парка)

23. Каток на площади имени Е.В. Чепыгина в пгт. Краснозатонский (хоккейный корт)

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