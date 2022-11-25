ЛУКОЙЛ определил лучших инженеров по интегрированному моделированию

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

Первый конкурс по интегрированному моделированию разработки месторождений – созданию единой математической системы, описывающей процессы добычи углеводородов и их влияние на экономические показатели в деятельности предприятия – прошел среди инженеров организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перми. В нем приняли участие 22 специалиста из семи регионов деятельности компании.

Мастерство участников, их теоретические и практические навыки оценивали руководители дочерних обществ и профильных департаментов ПАО «ЛУКОЙЛ».

По итогам конкурса лучшим стал ведущий инженер центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» Алексей Тайбарей. У инженера группы оптимизации добычи ЦИТС ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Владимира Шуленина – третье место.

Как рассказал Алексей Тайбарей, в конкурсе было предусмотрено несколько этапов. На теоретическом оценивались знания по разработке месторождений, технике и технологии добычи, подготовке и транспорту флюидов, моделированию процессов добычи.

– Практический этап включал и индивидуальное задание, где предстояло построить интегрированную модель по предложенным параметрам с последующим решением определенной задачи. Каждому участнику предоставили исходную информацию без указания названия месторождения. Организаторы выбрали незнакомый для всех нефтепромысел, чтобы все были в равных условиях, – поделился Алексей. – Все участники – сильные специалисты. К примеру, разница по сумме между первым и вторым местами была менее одного балла.

А. Тайбарей также отметил высокий уровень организации мероприятия и оригинальность поставленных задач, которые позволили показать не только свои профессиональные навыки, но и умение работать в команде.