Жителям Коми показали, как будет выглядеть площадь перед железнодорожным вокзалом в Сыктывкаре

Так будет выглядеть площадь перед железнодорожным вокзалом в Сыктывкаре

В Сыктывкаре обустроят площадь перед железнодорожным вокзалом. Фотографии с концепцией будущего объекта показал главный архитектор города Владимир Рунг.

В своем телеграмм-канале Рунг подчеркнул, что вокзал — это «ворота» города, по которым складывается первое впечатление о городе. Поэтому задачей властей было продумать комфортную, удобную и в то же время современную площадь.

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«Ранее проводился опрос жителей: оставить парковку или обустроить площадь. Ответ очевиден – подавляющее большинство высказались за благоустройство. Надеюсь, что эти «ворота» в город в скором будущем приобретут такой вид», – рассказал архитектор.

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Сами горожане после публикаций фото восприняли их с воодушевлением.

— Выглядит хорошо, будем ждать, — написал сыктывкарец Денис.

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