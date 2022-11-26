В Коми выросло число заражений коронавирусом на 59 новых фактов заболевания

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В Коми за сутки было выявлено еще 59 фактов заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. По состоянию на 26 ноября, в республике диагностировано 190 777 случаев заболевания.
Отмечается, что показатель выздоровления вырос за сутки на 27 и достиг 186 560 человек. В то же время 10 жителей Коми оказались на больничной койке.
За все время пандемии было официально подтверждено 3 244 летальных исходов в результате заражения.
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