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Здоровье26 ноября 2022 8:18

В Коми выросло число заражений коронавирусом на 59 новых фактов заболевания

Озвучены данные на 26 ноября 2022 года
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми за сутки было выявлено еще 59 фактов заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. По состоянию на 26 ноября, в республике диагностировано 190 777 случаев заболевания.

Отмечается, что показатель выздоровления вырос за сутки на 27 и достиг 186 560 человек. В то же время 10 жителей Коми оказались на больничной койке.

За все время пандемии было официально подтверждено 3 244 летальных исходов в результате заражения.

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