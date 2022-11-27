Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2022 5:00

В Коми пообещали 30-градусные морозы

Метеорологи рассказали о погоде на 27 ноября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми сообщили, что в республике 27 ноября ожидается снегопад, гололед с изморозью и понижение температуры до -30 градусов.

В прогнозе метеорологов также стоит облачность туманы. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Температура воздуха упадет до -25...-30 ночью, днем -11...-16, местами -19...-24°С.

В Сыктывкаре пообещали облачность, гололеды. Температура ночью -23...-25, днем -14...-16°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильный гололед и морозы: какими будут последние выходные ноября в Коми (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ