В Коми пообещали 30-градусные морозы

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В ЦГМС Коми сообщили, что в республике 27 ноября ожидается снегопад, гололед с изморозью и понижение температуры до -30 градусов.

В прогнозе метеорологов также стоит облачность туманы. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Температура воздуха упадет до -25...-30 ночью, днем -11...-16, местами -19...-24°С.

В Сыктывкаре пообещали облачность, гололеды. Температура ночью -23...-25, днем -14...-16°С.

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