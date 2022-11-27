«Страшно туда заходить»: в районе Коми сложилась очень плачевная ситуация

Фото: соцсети

Жительница Удорского района Мария Ч. рассказала о том, что единственный в ее селе Глотовский Дом культуры находится в плачевном состоянии. По ее словам, у здания перекошены и прогнили ступеньки, в концертном зале сквозь щели можно смотреть на улицу, а температура воздуха в помещении едва достигает четырех градусов.

Фото: соцсети

– Глотовский Дом культуры – это единственное место в нашем селе куда можно прийти отдохнуть, на время забыть о заботах, пообщаться с односельчанами и гостями. Но в настоящее время здание Дома культуры находится в таком плачевном состоянии, что страшно туда заходить, – пожаловалась женщина.

Мария рассказала, что помимо вышеперечисленных бед во всех помещениях перекошены полы и прогнили стены. Она также поделилась, что была там на концерте в честь Дня матери, градусник внутри зала в тот момент показывал четыре градуса. По словам встревоженной женщины, внутри было настолько холодно, что дети надевали теплую одежду, а лично у нее замерзли ноги даже в пимах.

Фото: соцсети

– Очень тяжело смотреть на всю эту ситуацию, очень сочувствую всем, кто принимает активное участие во всех мероприятиях, особенно детям, – подытожила она.

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