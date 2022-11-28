Жителей Коми ожидают сильный гололед и изморозь

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 28 ноября. В Коми в понедельник ожидаются морозы и гололед, а также снегопады. Ветер также будет усиленным.

Скорость порывов составит 2-7 м/с, на крайнем северо-востоке они усилятся до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -14...-19, при прояснении до -24...-29. Днем слегка потеплеет до -9...-14, местами -19...-24°С.

В Сыктывкаре 28 ноября пообещали облачную погоду, гололед и изморозь. Также в регион придет южный ветер от 2 до 7 м/с. Температура ночью -17...-19, днем -9...-11°С.

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