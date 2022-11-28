В Коми ожидаются опасные природные явления

Фото: архив КП.

Сильный гололед прогнозируется в Коми. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на региональных синоптиков.

По данным ведомства, в двух районах республики ожидаются опасные природные явления, в еще в 18 городах и районах обстановка характеризуется как неблагоприятная.

— По республике местами сохранится сильное гололёдно-изморозевое отложение (сложное отложение) диаметром 50 мм и более. Районы опасных явлений: Усть-Цилемский, Усинск.

Районы неопасных явлений: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорск, Ижемский, Вуктыл, Печора, Инта, Воркута, — говорится в сообщении.

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