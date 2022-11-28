Отражающие эпидобстановку с коронавирусом в Коми показатели обновлены минимально

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 выросло всего на 56 случаев и достигло 190 884. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что за сутки всего одному заражённому понадобилась помощь медиков в условиях стационара. В то же время с медицинского учета по выздоровлению были сняты шесть пациентов. Всего за два года пандемии болезнь успешно побороли 186 620 жителей Коми.

Смертью закончились 3 244 факта заболевания. Показатель смертности за сутки остался неизменным.

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