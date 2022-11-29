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Общество29 ноября 2022 4:20

Гололед, изморозь, снегопады и туман пообещали в Коми

Синоптики рассказали о прогнозе на 29 ноября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 29 ноября. По данным метеорологов, в республике ожидают снегопады. Также пообещали гололед и изморозь, которые местами будут очень сильными.

По предоставленной информации, в отдельных районах также ожидается туман, ветер от 5 до 10 м/с, температура ночью и днем -7...-12, местами -16...-21°С.

В Сыктывкаре пообещали снег, гололед и изморозь. Температура ночью -8...-10, днем -6...-8°С.

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