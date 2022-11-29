В Коми две семьи остро нуждаются в поддержке земляков после пожара

МЧС Республики Коми

В Коми объявили сбор средств для двух семей из Сыктывкара и Прилузского района – огонь лишил их крова и всего нажитого.

В Сыктывкаре пожар произошёл на прошлой неделе в садовом некоммерческом товариществе «Ивушка». На участке полностью сгорел старый дом, где находились все вещи, документы, пострадал и новый дом. Младший ребёнок вовремя выскочил на улицу. К счастью, тогда никто не пострадал.

Сейчас сыктывкарской семье (женщина и двое детей) необходимы новые вещи, финансовая помощь (карта привязана к номеру 89222581128 (Вера Владимировна), также погорельцы будут благодарны добровольцам с автомобилями, которые посодействуют вывозу «останков» сгоревших строений.

На этой неделе дом сгорел в Прилузском районе в селе Объячево. Через три минуты после возгорания прибыла пожарно-спасительная, но хозпостройки и дом уже вовсю полыхали.

Благо, жильцы не пострадали, но из-за огня двое пенсионеров лишились и крыши над головой, и одежды. Для погорельцев нужны вещи (женская одежда 52 размера и мужская одежда 54 размера, мужская обувь 43-44 размера и женская обувь 36-37 размера).

Их можно принести в Дом культуры и досуга села Объячево. Можно перевести деньги дочери погорельцев (карта привязана к телефону 89042049924, Юлия Евгеньевна И.)

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