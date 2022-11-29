В Коми показатель заболеваемости коронавирусом приблизился к 200 тысячам случаев заражения

Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки подтвердили еще 56 фактов заболевания COVID-19. Общее число заражений достигло отметки в 190 940 человек. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.

Выздороветь удалось 186 760 инфицированным. За последние 24 часа с медицинского учета были сняты 140 пациентов. В то же время 24 человека оказались на больничной койке.

Жертвами вируса стали 3 244 жителей Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за роста заболеваний ОРЗ и ОРВИ в Коми власти усилят противоэпидемические меры (подробности)