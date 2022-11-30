В Коми ожидается прохладная погода и гололед

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 30 ноября. По предоставленным данным, в республике пообещали небольшой снег, туман и гололед с изморозью.
Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с, в отдельных районах ожидается туман. Температура ночью и днем -9...-14, при прояснении -18...-23, в отдельных западных районах -4...-9°С.
В Сыктывкаре в прогнозе стоит небольшой снег, гололед и изморозь. Температура ночью -7...-9, днем -4...-6°С.
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