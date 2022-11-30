Манипуляции, радикальные настроения, плохое время для мужских покупок: что жителям Коми ждать от декабря 2022

Начало декабря будет эмоциональным и страстным! Держите себя в руках, не манипулируйте и берегите отношения. Фото: архив КП.

Минувший ноябрь стал одним из самых тяжёлых месяцев в году. За последние 30 дней в жизни россиян произошли решающие события, встречи, переговоры, дальше будут только последствия. Астролог Ника Лаврова рассказала «КП-Коми», что ждать жителям республики в последний месяц 2022 года.

Не играйте с огнём

Одним из самых сложных дней уходящего месяца станет 30 ноября и плюс-минус сутки от этой даты. В это время могут произойти весьма громкие события. Возможно воплощение в жизнь некой диверсии, уже давно запланированной.

– Расходится квадрат Сатурна к Урану, соответственно уходят социальные ломки, ограничения, прекращаются «чистки». Внимательными должны быть те, кто получил некое предупреждение в этот период. Это было последнее китайское – в следующий раз пощады не будет. Не играйте с огнем – приведите дела в соответствии с законом, проведите необходимые реформы, – предупреждает астролог.

Астролог Ника Лаврова.

Вязкий и сонный

Начало декабря будет вялым, вязким, сонным. Будто все дружно страдают от бессонницы или наоборот спят на ходу. Поэтому события декабря на контрасте с активным ноябрем будут казаться мягче. Состояние «сонной мухи» продлится вплоть до 16 числа. Справиться поможет более чуткое отношение к себе, медитации, водные процедуры, прослушивание успокаивающей музыки, звуков природы. В тонус поможет войти творчество, также в этот период можно подумать о смене имиджа, причёски.

20 декабря произойдёт знаковое событие: Юпитер перейдёт в знак Овна. Это значит, что кардинально изменится общественная повестка. Если раньше общество было нацелено на милосердие и понимание, а также на финансовую выгоду, то с 20 декабря начнут превалировать воинственные радикальные настроения. Усилятся движения всевозможных организаций, как патриотических, так и «левых». Общество, после длительного молчания, будет заявлять о себе.

– Будет крайне сложно договариваться. Амбиции каждого из спикеров станут берушами. Это будет разговор слепого и глухого, – прогнозирует наша собеседница. – Тенденция актуальна для всего следующего года. Оппоненты не будут слышать друг друга.

Не в коня корм

Весь декабрь Марс будет ретроградным. Поэтому стоит отложить всевозможные начинания – успеха они не принесут. Позитивно завершиться могут лишь те дела, которые были решены уже давно, а сейчас просто пришло время. Декабрь не тот месяц, когда стоит радикально все менять и начинать новую жизнь. Любую активность вплоть до 13 января лучше поставить на паузу. Не следует делать ремонт, операции, покупать тяжёлое оборудование, машины, начинать бизнес. Будут тормозить крупные финансовые операции, могут задерживаться даже простые платежи.

– Снимите с себя дополнительные нагрузки. Сейчас это будет не в коня корм. Редкий период, когда действительно надо расслабиться и полениться – звезды этому благоволят. Все заслуги уже посчитаны, нет смысла в конце года рвать жилы и выпрыгивать из штанов – никто не оценит, – уверен наш эксперт.

Начало декабря чревато усилением различных инфекционных заболеваний и повышенного травматизма. Фото: архив КП.

Ветер перемен

Что интересно, начинания в декабре будут буксовать, а вот перемены, которые должны были случиться давно, всё равно произойдут. Либо предпосылки к ним начнут стремительно развиваться. Не успевает разойтись квадрат Сатурна к Урану – того, что несло нам глобальные перемены в промышленности, экономике, общественном строе и официальных структурах, как появляется кратковременный аспект Урана с Плутоном, а это значит, что произошедшее за последние два года будет иметь продолжение, развитие. То есть сейчас время подводить итоги и строить план на будущее, а претворять их в жизнь следует после 13 января – не чудо ли?

– Расслабьтесь в декабре и на новогодних каникулах, – советует Лика. – В работу окунётесь после Старого Нового года.

Но есть одно но. Любые договоренности надо обозначить и утвердить до 27 числа. После Меркурий станет ретроградным на ближайшие 22 дня, и все разговоры пойдут впустую. Даже покупки новогодних подарков и части продуктов стоит сделать до 26 декабря, иначе потом есть риск очутиться в бессмысленной суете. Декабрь – плохое время для всех «марсианских», мужских покупок.

Не провоцируйте партнёра

Увы, личная жизнь отходит на второй план. Начало месяца будет искрить, а конфликты ударят по самолюбию. Стоит подбирать слова и воздерживаться от импульсивных решений. Это время подходит для завязывания ярких и страстных отношений.

– Спокойнее станет после 10 декабря, когда Венера из искрящего Стрельца перейдёт в холодного Козерога – любовные отношения станут более сухими и размеренными. Некоторым такое охлаждение принесёт облегчение и успокоение после месяца не всегда позитивной феерии чувств, бьющих через край. Эмоции уйдут внутрь, спадёт агрессия. В этот период отношения будут не столь страстными, но если они переживут зиму, то останутся с вами надолго.

Подобные тенденции можно будет заметить и в международных отношениях – риторика станет суше, повестка менее эмоциональной, уйдёт накал страстей, что не сходил с арены весь ноябрь.

С 20 декабря в отношениях может появиться нотка ревности и манипуляции – будьте осторожны, не провоцируйте партнёра. Знакомства под Новый год или под бой курантов, скорее всего не будут иметь развития. Есть вероятность, что напомнят о себе прежние партнёры, но не спешите возобновлять с ними отношения.

Сдавать экзамены лучше после 26 декабря. Фото: архив КП.

Наше здоровье

Начало декабря чревато усилением различных инфекционных заболеваний и повышенного травматизма. В зоне риска находятся люди с больной печенью, с нарушением кроветворения. Непросто будет страдающим гормональными заболеваниями, с больной щитовидкой – эмоции будут бить через край. На ретроградном Марсе часто возвращаются прежние заболевания – воспалительные, травмы, требующие хирургического вмешательства. Могут обеспокоить порезы, ушибы, растяжения.

Учёба и экзамены

В первую неделю декабря учёба будет даваться крайне сложно, но после 8-10 декабря станет легче. Для зимней сессии крайне неудачное. Если есть возможность, то стоит избежать экзамена в Новолуние с 21 по 24 декабря. «Если и не завалите экзамен, то получите меньше, чем хотелось бы в этот период»: предостерегает астролог.

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